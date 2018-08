Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.18

BANGKOK: Thailands Wirtschaft wächst weiter kräftig.

Laut dem National Economic and Social Development Board (NESDB) hat die Wirtschaft im zweiten Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 um 4,6 Prozent zugelegt. Im ersten Vierteljahr waren es 4,9 Prozent, die höchste Steigerung seit fünf Jahren. Für das Jahr 2018 rechnet das NESDB mit einem Wirtschaftswachstum zwischen 4,2 und 4,7 Prozent.

Export und Import legten im zweiten Quartal um 6,4 bzw. 7,5 Prozent zu. Eine gute Auftragslage meldet auch die Autobranche. In den ersten sieben Monaten gab es beim Absatz im Königreich mit 571.064 Fahrzeugen ein Plus von 20,2 Prozent, und in diesem Zeitraum wurden mit 652.111 Autos 4,1 Prozent mehr verschifft. Und der Tourismus boomt weiter. Im Juli urlaubten in Thailand 3,2 Millionen Ausländer, ein Zuwachs von 2,9 Prozent. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres waren es 22,6 Millionen Ausländer, im Jahresvergleich ein Plus von 11 Prozent. Die Länderliste führt China an, gefolgt von Malaysia, Südkorea, Laos, Indien, Japan, Vietnam, Hongkong, die USA und Großbritannien.