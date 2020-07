Winterspiele 2026: Kandidatenbudgets sinken um rund 80 Prozent

LAUSANNE: Die Budgets der Bewerber um die Olympischen Winterspiele 2026 sind drastisch gesunken. Wie das Internationale Olympische Komitee am Freitag mitteilte, haben die Kandidaten durchschnittliche rund fünf Millionen Dollar ausgegeben. Im Bewerbungsprozess für die Winterspiele 2022 wurden laut IOC im Schnitt etwa 35 Millionen Dollar pro Kandidat investiert. Dies sei ein direktes Ergebnis der Umsetzung von Empfehlung der olympischen Reformagenda 2020. In zwei Jahren werden die Winterspiele in Peking ausgetragen.

Bei der Vergabe der Winterspiele 2026 hatte sich im vergangenen Jahr auf der IOC-Session in Lausanne Mailand und Cortina d'Ampezzo mit 47:34-Stimmen gegen Stockholm/Åre durchgesetzt. «Mit der Agenda 2020 haben wir einen flexibleren und kooperativeren Ansatz, um interessierten Parteien zu helfen, die Spiele auf ihre langfristigen Ambitionen auszurichten», sagte IOC-Präsident Thomas Bach. «Dadurch sei die Schaffung von Projekten für Olympische Spiele viel erschwinglicher und zugänglicher geworden.

Der Deutsche Olympische Sportbund prüft, ob eine Bewerbung für die Sommerspiele 2032 eine Option wäre. Mit der Initiative Rhein und Rhein gibt es bisher einen potenziellen Kandidaten.