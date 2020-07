Von: Redaktion DER FARANG | 09.07.20

Die Einwanderungsbehörde wiederöffnet am Montag ihr temporäres Büro in Muang Thong Thani/ Nonthaburi (im Bild). Foto: Immigration Bureau

NONTHABURI: Die Immigration wiedereröffnet am kommenden Montag in Muang Thong Thani ihr temporäres Büro, um Warteschlangen von Ausländern im Regierungskomplex an der Chaeng Wattana Road zu reduzieren.

Laut Generalmajor Piti Sai-ubon, stellvertretender Kommandeur der Immigrationsabteilung 1, werden im Central Investigation Bureau in der Wohnsiedlung Muang Thong Thani im Bezirk Pak Kret ab dem 13. Juli Räume zur Verfügung stehen. Bearbeitet werden in dem Büro 90-Tage-Berichte, Berichte über den Aufenthalt von Ausländern nach Abschnitt 38 (TM38) sowie Anträge auf kurzfristige Verlängerung des Aufenthalts.

Im März hatte die Immigration bereits das Büro in Muang Thong Thani eröffnet, es aber wieder geschlossen, als das Innenministerium einige Kategorien von Visa für Ausländer automatisch bis zum 31. Juli verlängerte, um eine Überfüllung der Büros zu vermeiden. In den Räumlichkeiten in Muang Thong Thani können vor allem Ausländer vorsprechen, die wegen der Flughafenschließungen in vielen Ländern noch immer nicht in ihre Heimat zurückkehren können.

Anm.d. Red.: Die Bekanntgabe der Wiedereröffnung des temporären Büros der Einwanderungsbehörde in Muang Thong Thani/ Nonthaburi legt die Vermutung nahe, dass in den nächsten Tagen eine große Ankündigung bezüglich der Visa-Regelungen anstehen könnte, insbesondere für in Thailand gestrandete Ausländer, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht in ihr Heimatland zurückkehren können, weshalb ihre Aufenthaltserlaubnis in den letzten Monaten automatisch bis zum 31. Juli verlängert wurde.