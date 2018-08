KOH TAO: Eine britische Touristin hat erst in ihrem Heimatland eine mutmaßliche Vergewaltigung am Sairee-Strand auf Koh Tao angezeigt und DNA-Spuren des Täters auf ihrem T-Shirt für weitere forensische Untersuchungen vorgelegt. Wie die „Samui Times“ heute berichtet, soll die junge Frau aus London bereits am 26. Juni in der Nacht ausgeraubt und von einem Thai-Mann missbraucht worden sein.

Sollten die Schilderungen der Frau aus Großbritannien zutreffen, könnte neuerlich ein großer Schatten auf die gebeutelte Urlaubsinsel Koh Tao fallen. Das Mädchen sagte bei der Metropolitan Police in London aus, sie habe nach der Tat fluchtartig Koh Tao verlassen und versucht auf der Nachbarinsel Koh Phangan in der Polizeistation Anzeige zu erstatten. Die Beamten dort hätten ihrer Aussage zufolge jedoch nur wegen Raubes ein Protokoll erstellt und sich geweigert, das Notzucht-Verbrechen in den Rapport aufzunehmen (Polizeibericht liegt dem FARANG vor).

Die junge Frau gab an, in der Nacht zum 26. Juni 2018 mit Freunden mehrere Strandlokale am Sairee Beach besucht zu haben, darunter die Fish Bowl Bar und später die Leo Bar. In letzterer habe sie sich plötzlich müde und benommen gefühlt und sei dann erst später wieder am Sairee-Strand aufgewacht – neben ihr ein stämmiger und großer thailändischer Mann. Sie habe keine Unterwäsche mehr angehabt und sei missbraucht worden, gab sie an, Spermaspuren hätten keinen Zweifel gelassen.

Wie die „Samui Times“ weiter recherchierte und berichtet, habe die Londonerin anhand von Facebook Fotos der Bar den mutmaßlichen Täter identifizieren können – diese Aussage ist bislang jedoch nicht bestätigt worden. Weshalb die Polizei auf Koh Phangan weitere Ermittlungen wegen Notzucht verweigerte und nur einen Raubbericht erstellte, dürfte weitere Spekulationen auslösen.

Die Chefredakteurin der „Samui Times“, Suzanne Buchanan, hatte vor zweieinhalb Jahren Koh Samui verlassen und berichtet seither regelmäßig über Koh Taos ungeklärte Todesfälle. Vor einem Jahr wurde sie zum Ziel von Thailands obersten Polizeibehörden, als sie wegen des mysteriösen und ungeklärten Todes der Belgierin Elise Dallemagne auf Koh Tao von einer „Todesinsel“ schrieb. Thailands Generalstaatsanwalt und der Gouverneur von Surat Thani kündigten damals ein Strafverfahren gegen die in Großbritannien lebende Su Buchanan an.

Möglicherweise werden nach dem aktuellen Beitrag der „Samui Times“ wieder die britischen Zeitungen auf den Koh-Tao-Zug aufspringen und neuerlich negative Schlagzeilen liefern. In Großbritannien waren mehrere ungeklärte Todesfälle von jungen britischen Touristen und insbesondere der grausame Doppelmord an Hannah Witheridge und David Miller im September 2014 Ziel einer Medienkampagne wegen der mangelnden Sicherheit britischer Touristen in Thailand und auf Koh Tao gewesen.

Von Polizeibehörden in Thailand gibt es bislang keine Stellungnahmen zu dem neuerlichen mutmaßlichen Vergewaltigungsfall. Obwohl die Frau aus London bereits Ende Juni den Vorfall angezeigt hatte, war bis zum Bericht der „Samui Times“ nie etwas darüber bekannt geworden. Die Identität der Britin wird bisher geheim gehalten. Die Ermittlungen der Metropolitan Police London dauern an.