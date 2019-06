Widerstand gegen Müll, den China nicht will

Von: dpa | 09.06.19

Anfang 2018 hatte China die Importe von Kunststoffabfällen zum Recycling stark eingeschränkt. Nun landen diese Abfälle in anderen Ländern vor allem in Südostasien. Im Internet tauchen zudem immer wieder Bilder und Videos von Plastikmüll auf, der illegal entsorgt und angezündet wird. Anwohner klagen über Atembeschwerden und eine Verschmutzung des Grundwassers. Sowohl in Malaysia als auch auf den Philip­pinen regt sich zunehmend Widerstand. Die Regierungen beider Länder haben die Faxen dicke, dass ihre Heimat zur internationalen Müllhalde wird und schi­cken den Dreck zurück.