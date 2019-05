Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.19

BANGKOK: Thailands Wettbewerbsfähigkeit hat sich verbessert.Nach dem IMD World Competitiveness Ranking stieg das Königreich um fünf Plätze auf Rang 25, dank der ausländischen Direktinvestitionen und der Produktivität.

Thosaporn Sirisamphand, Generalsekretär des Nationalen Rates für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (NESDC), sagte, Thailand habe sich in Bezug auf die Wirtschaftsleistung, die Effizienz der Regierung und internationale Investitionen sowie die Unternehmensgesetzgebung, die zur Erleichterung der Geschäftstätigkeit beitrage, bessere Ergebnisse erzielt. Wanweera Rachdawong, Vorstandsvorsitzende der Thailand Management Association, fügte hinzu, Thailand weise neben der Wirtschaftsleistung auch eine gute wissenschaftliche Infrastruktur auf. Allerdings stehe Thailand immer noch vor Herausforderungen bei der Integration von Technologie und Innovation zur Steigerung von Produktwerten und Produktivität, insbesondere im Agrarsektor. Darüber hinaus müsse Thailand die menschlichen Fähigkeiten entwickeln, um mit dem technologischen Wandel Schritt zu halten. Im am Dienstag in Lausanne veröffentlichten IMD-Ranking hat Singapur die Vereinigten Staaten als wettbewerbsfähigste Volkswirtschaft der Welt vom ersten Platz verdrängt. Vor den USA liegt jetzt Hongkong.