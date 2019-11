Von: Björn Jahner | 09.11.19

PATTAYA: Kim und Pascal vom Gourmet­restaurant Casa Pascal in Süd-Pattaya zeigen ein Herz für sozialschwache Kinder in Pattaya und beteiligen sich am diesjährigen Christmas Market des Pattaya International Ladies Club (PILC), der am Sonntag, 17. November, von 10 bis 16 Uhr, zugunsten der Hand to Hand Foundation im Ballsaal des Holiday Inn Pattaya veranstaltet wird.

An ihrem Stand werden die beiden Gastronomen einen Großteil ihrer kostbaren Kristallsammlung ausstellen und zum Kauf anbieten, darunter kleine und große tiefpurpurfarbene Stücke bis zu 200 Kilogramm. Ein echter Kris­tall ist ein Geschenk fürs Leben und das perfekte Weihnachtspräsent für Partnerin oder Partner sowie auch für Freunde und Verwandte.

Wenn Sie mehr über die Kristalle erfahren möchten, besuchen Sie die Webseite vom Restaurant Casa Pascal. Weitere Informationen zum PILC Christmas Market erhalten Sie im Event-Kalender des Magazins DER FARANG.