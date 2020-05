GENF: Die Weltwetterorganisation (WMO) rechnet in den kommenden Monaten in Europa und dem Rest der nördlichen Hemisphäre sowie in den Tropen mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen.



Das gehe aus Modellrechnungen hervor, berichtete die Organisation am Dienstag in Genf. Die globalen Durchschnittstemperaturen im Januar, Februar und März seien vorläufigen Auswertungen nahe Rekordniveau gewesen. Der April sei so warm gewesen wie der bislang wärmste April seit Beginn der Aufzeichnungen, der April 2016.

Allerdings habe es damals das Wetterphänomen El Niño gegeben, dass das Wetter über hohe Wassertemperaturen im Pazifik stark beeinflusst und für hohe Temperaturen sorgt. In den kommenden Monaten sei nicht mit einem El Niño zu rechnen.