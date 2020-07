Weltschachtag im Zeichen des Lernens - Olympiade online

Written by: Redaktion (dpa) | 19/07/2020

BERLIN: Zum Weltschachtag an diesem Montag hat der Weltverband Fide alle Spieler aufgerufen, einem anderen das königliche Spiel beizubringen. Auf Antrag von Armenien, wo alle Grundschulkinder drei Jahre lang Schach lernen, hatte die UN-Vollversammlung im Dezember 2019 den 20. Juli zum Weltschachtag ernannt. Es ist der Jahrestag der Gründung der Féderation Internationale des Echecs (Fide) am 20. Juli 1924 am Rand der Olympischen Spiele in Paris.

Weil der Name Schacholympiade für den Nationenwettbewerb der Fide aus der Zeit stammt, bevor das Internationale Olympische Komitee Markenrechte geltend machte, genießt er Bestandsschutz. Wegen Covid-19 wurde die diesjährige Schacholympiade auf 2021 verschoben; am Mittwoch beginnt aber eine Online-Version, für die 163 Nationen gemeldet haben.

Online wird während der Corona-Pandemie mehr Schach denn je gespielt. Signifikante Preisgelder gibt es wegen des Betrugsrisikos aber nur bei wenigen Events mit der absoluten Weltklasse. Für die spielstärksten Frauen springt die Fide mit einem Turnier in die Bresche, das am Weltschachtag mit dem Finale zwischen der Russin Alexandra Kostenjuk und der Inderin Humpy Koneru entschieden wird.

Auch bei der Online-Schacholympiade setzt der Weltschachbund auf Diversität: Jedes Team muss zur Hälfte aus Frauen und zu einem Drittel aus Junioren bestehen.