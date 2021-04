CHONBURI: Die Provinzverwaltung hat am Samstagmorgen eine Liste mit Beschränkungen gegen die Verbreitung von Covid-19 erlassen, die über die von der Regierung am Freitag erlassenen Restriktionen hinausgehen. Sie treten am Sonntag, 18. April, in Kraft.

Geschlossen bleiben:

Alle Unterhaltungslokale wie Kneipen, Bars, Pubs und Massage Parlours.

Snooker- und Billardspielhallen, Skateparks, Skateranlagen, Bowlingbahnen und ähnlichen Freizeitaktivitäten.

Internetcafés sowie Internet-Gaming-Cafés.

Game Arcades und Spielplätze (Kindergärten, Kindertagesstätten, Seniorenübernachtungsstätten bleiben geöffnet).

Indoor- und Outdoor-Swimmingpools, Wasserparks, Vergnügungsparks, Kinderbereiche in Märkten und Einkaufszentren.

Bankettsäle, Konferenzräume, Festsäle.

Schulen und Sommerschulen.

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind verboten.

Amulettläden.

Spas, Massagesalons, Schönheitskliniken, Saunen und ähnliche Einrichtungen.

Geschäfte für Tätowierungen und Piercings.

Fitnessstudios müssen um 21 Uhr schließen, keine Gruppenaktivitäten und Kurse.

Supermärkte, Minimärkte und Nachtmärkte bleiben von 23 bis 4 Uhr geschlossen.

Restaurants sind bis 21 Uhr geöffnet, der Verkauf von Alkohol ist nicht erlaubt. Es gibt kein Verbot zum Kauf von Alkohol zum Mitnehmen, um ihn zu Hause zu konsumieren. Restaurants schließen um 23 Uhr für Take-away.

Einkaufszentren können bis 21 Uhr geöffnet bleiben.

Kinos, Theater, Shows und Kabaretts bleiben geschlossen.

Strände, Parks und Stauseen bleiben für Sport geöffnet. Schwimmen ist mithin nicht verboten.

Es gibt keine Beschränkungen oder Quarantänen für die Einreise in die Provinz oder das Verlassen der Provinz, jedoch werden die Menschen gebeten, zu Hause zu bleiben.

Am Samstag wurden in der Provinz Chonburi insgesamt 155 neue Fälle von Covid-19 bestätigt, von denen 45 Infizierte mit Vergnügungsstätten in Verbindung gebracht wurden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg seit dem erneuten Covid-19-Ausbruch in diesem Monat auf 1.065. Das Gesundheitsamt begann am Samstag damit, 574 Personen zu verfolgen, die mit den infizierten Personen in Kontakt standen. Beamten testeten auch proaktiv 472 Menschen in den Gemeinden.