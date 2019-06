Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.19

BANGKOK: Die Behörde für Verkehrspolitik (OTP) plant sieben Autobahnprojekte.

Die insgesamt 2.796 Kilometer für 1,27 Billionen Baht sind im Masterplan enthalten, der dem Verkehrsministerium zur Genehmigung ausgehändigt wird, um sie in die nationale Strategie aufzunehmen. Die Nord-Nordost-Route ist in drei Abschnitte unterteilt: Tak-Phitsanulok, Phitsanulok-Phetchabun und Phetchabun-Khon Kaen. Die Autobahn Zentralthailand-Norden ist in drei Teilstrecken unterteilt: Nakhon Sawan-Phitsanulok, Phitsanulok-Uttaradit und Uttaradit-Lampang. Die Nordostroute besteht aus zwei Abschnitten: Nakhon Ratchasima-Khon Kaen und Khon Kaen-Nong Khai.

Die Straße im Süden ist in vier Abschnitte unterteilt: Cha-am-Chumphon, Chumphon-Surat Thani, Surat Thani-Songkhla und Songkhla-Narathiwat. Die Route des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) betrifft zwei Abschnitte: Hafen Laem Chabang-Prachin Buri und Prachin Buri-Nakhon Ratchasima. Weitere Strecken verbinden Bangkok mit Sa Kaeo, Chonburi mit Rayong und Rayong mit Trat. Die Autobahn Bangkok-Sa Kaeo mit der Bezeichnung M71, Abschnitt 1, sowie die Route Nakhon Sawan-Phitsanulok mit der Bezeichnung M5, Abschnitt 3, sollen zunächst als Pilotprojekte gebaut werden.