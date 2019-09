Weiter Starkregen und niedrigere Temperaturen

THAILAND: Meteorologen sagen für die nächsten Tage in weiten Teilen des Landes heftige Niederschläge und in der nördlichen Landesregion sinkende Temperaturen voraus.

Von China zieht ein Hochdruckgebiet nach Thailand und bringt niedrigere Temperaturen. Sie sollen im Nordosten, im Norden und in der oberen Zentralebene von Montag bis Mittwoch nächster Woche um 3 bis 5 Grad sinken. Der Temperaturabfall wird im Nordosten beginnen und sich dann nach Norden und in die obere Zentralebene ausdehnen. Im Norden, Nordosten, in der Zentralebene, im Osten und Süden bringt der Monsun in den nächsten Tagen starken Regen. Anhaltende Niederschläge haben in der Nacht zum Donnerstag zahlreiche Straßen in der Innenstadt von Chiang Mai überflutet. Mit weiteren Überschwemmungen muss landesweit gerechnet werden.