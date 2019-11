Von: Björn Jahner | 10.11.19

PATTAYA: Auch in diesem Jahr richtet der Pattaya International Ladies Club (PILC) am Sonntag, 17. November, 10 bis 16 Uhr, wieder den größten Weihnachtsmarkt der Touristenmetropole für einen wohltätigen Zweck im Ballsaal des Holiday Inn Pattaya an der Beach Road aus.

An mehr als 70 Verkaufsständen werden den Besuchern jede Menge Geschenkideen für das Weihnachtsfest geboten sowie natürlich auch Speisen und Getränke. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Hand To Hand Foundation, die sich um Kinder und Menschen in Not kümmert. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt beträgt 150 Baht, Kinder unter 12 Jahren frei. Infos: Pattaya International Ladies Club.