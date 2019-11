Von: Redaktion DER FARANG | 02.11.19

PATTAYA: Ein wegen Drogenstraftaten gesuchter Brite ist in einem Haus im Village Phattra in Nongprue verhaftet worden.

Laut Oberst Arun Wachirasrisukanya, Superintendent der Crime Suppression Division (CSD), hatte die britische Botschaft thailändische Behörden gebeten, den 31-Jährigen aufzuspüren. Er wurde wegen verschiedener Drogendelikte in Großbritannien gesucht. Der Mann war vor der Justiz nach Thailand geflohen. CSD-Ermittler stellten fest, dass der Brite am 11. Oktober nach Thailand eingereist war und bis zum 9. November bleiben durfte. Die Polizei verfolgte den Verdächtigen bis zu einem Haus in Nongprue. Während des Verhörs bestritt er alle Anklagen. Er beschuldigte seine ehemalige thailändische Frau, bei der Polizei gegen ihn Anzeigen erstattet zu haben, nachdem er sich wegen häufiger Streitigkeiten von ihr getrennt hatte.