PATTAYA: Unter dem Motto „Gemeinsam auch in schlechten Zeiten“ bietet das Bramburi Restaurant in Naklua jeden Tag ein neues Menü einschließlich Vor- und Nachspeise an und lässt in der Krise die Preise purzeln:

Di., 12. Mai: Fleischkäse mit Kartoffelstampf

Mi., 13. Mai: Schnitzeltag – Schnitzel nach Wahl!

Do., 14. Mai, Hähnchengyros

Fr., 15. Mai: Fischfilet mit Stampf

Sa., 16. Mai: Kohlroulade mit Kartoffeln

So., 17. Mai: Flammkuchen

Mo., 18. Mai: Jägernudeln

Di., 19. Mai: Nackensteak mit Folienkartoffel

Mi., 20. Mai: Schnitzeltag – Schnitzel nach Wahl!

Do., 21. Mai: Linseneintopf

Fr., 22. Mai: Reispfanne mit Lachs und Gemüse

Sa., 23. Mai: Spaghetti Carbonara

So., 24. Mai: Hähnchen-Cordon-bleu mit Pommes-frites

Mo., 25. Mai: Spinat mit Stampf und Ei

Di., 26. Mai: Wurstsalat mit Brezel

Mi., 27. Mai: Schnitzeltag – Schnitzel nach Wahl!

Do., 28. Mai: Hühnerfrikassee

Fr., 29. Mai: Fischfrikadellen mit Kartoffelsalat

Sa., 30. Mai: Currywurst mit Pommes-frites

Menüpreis: Klein 145 Baht (ohne Vor- und Nachspeise), normal 175 Baht (mit Vor- und Nachspeise), groß 199 Baht (von allem etwas mehr!).

Die Tagesgerichte sind täglich ab 11.00 Uhr erhältlich – zum Essen im Restaurant oder zum Mitnehmen.

Frühstück und Mettbrötchen satt

Täglich ab 09.00 Uhr: Frühstück im Bramburi mit 2 Brötchen oder 2 Scheiben Brot, 2 x Butter, Käse, 7 x Aufschnitt, 1 Ei, Salatgarnitur und Kaffee für 135 Baht.

Sonntags von 09.00–14.00 Uhr: „Mettbrötchen-Flatrate“ – frisch vom Metzger – für 125 Baht.

Das Restaurant hat täglich von 09.00–21.00 Uhr unter Beachtung der sozialen Distanz unter den Gästen und der Corona-Hygienevorschriften geöffnet.

Reservierung und Bestellannahme unter der Rufnummer 094-761.4828. Weitere Angebot und Infos auf Facebook.

Bramburi Restaurant, Naklua Road Soi 12, Standort auf Google Maps.