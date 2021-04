Written by: Redaktion DER FARANG

Foto: Screenshot Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Die von der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) eingerichtete Website „Entry Thailand" beschreibt sechs Schritte für internationale Besucher, die eine Reise nach Thailand planen; darunter die Registrierung für ein Einreisezertifikat, die Buchung eines Fluges, die Organisation der Quarantäne, den Abschluss der erforderlichen Covid-19-Versicherung, die Überprüfung des Status des Einreisezertifikats und die Anforderungen bei der Einreise.

Die vorgeschriebene Quarantänezeit für geimpfte Reisende beträgt 7 Tage. Der Reisende muss mindestens 14 Tage vor dem Reisedatum vollständig mit einem Impfstoff geimpft sein, der vom thailändischen Gesundheitsministerium genehmigt und registriert oder von der Weltgesundheitsorganisation zugelassen ist. Besucher, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, müssen für 10 Tage in Quarantäne. Reisende aus Ländern, in denen Covid-19 mutiert ist, müssen für 14 Tage in Quarantäne.

Schritte zur Einreise nach Thailand:

Schritt 1: Beantragen Sie das Certificate of Entry, kurz COE. Die Vorabgenehmigung kann etwa 3 Tage dauern.

Schritt 2: Buchen Sie einen Repatriierungsflug oder semi-kommerziellen Flug. Die Tickets müssen spätestens 15 Tage nach der Vorabgenehmigung des COE gekauft werden.

Schritt 3: Arrangieren Sie einen Aufenthalt in einem ASQ-Hotel (Alternative State Quarantine) und reichen Sie die Buchungsbestätigung spätestens 15 Tage nach der Vorabgenehmigung des COE ein.

Schritt 4: Abschluss einer Covid-19-Krankenversicherung bis spätestens 15 Tage nach der Vorabgenehmigung des COE. Reichen Sie den Kaufbeleg ein. Wenn die Versicherung über „Entry Thailand" gebucht wird, meldet das System automatisch den Buchungsstatus.

Schritt 5: Überprüfen Sie den COE-Status und bereiten Sie zusätzliche Dokumente vor der Reise vor.

Schritt 6: Bereiten Sie die bei der Einreise nach Thailand benötigten Dokumente vor. Laden Sie die „Thailand Plus Application" herunter und füllen Sie die Thailand Health Declaration oder das T.8-Formular aus.