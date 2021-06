Wasserduschen gegen Hitze in der Stadt - Wien weitet Angebot aus

Blick auf ein Detail des Otto-Wagner-Pavillons am Karlsplatz, erbaut vom österreichischen Architekten Otto Wagner, in Wien. Foto: epa/Florian Wieser

WIEN: Die im Sommer oft hitzegeplagte österreichische Hauptstadt Wien will mit Wasserduschen ihre Bürger und Touristen erfrischen. An 260 Plätzen und Parks sollen an besonders heißen Tagen Sprühnebel für Abkühlung sorgen, wie die Stadt am Mittwoch berichtete. Damit werde das etablierte Angebot ausgeweitet. Klassische Trinkbrunnen gibt es in der Stadt ebenfalls noch.

An mehr als 1000 Stellen ist Wiener Leitungswasser kostenlos. An besonders heißen Tagen werde am Karlsplatz mitten in der Stadt ein Wasservorhang eingeschaltet. Die «coolen» und für den Autoverkehr vorübergehend gesperrten Straßen gibt es hingegen nicht mehr.