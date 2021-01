Was bisher rund um die Biden-Amtseinführung bekannt ist

WASHINGTON: Nach den Krawallen am Kapitol wird die Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch unter stark verschärften Sicherheitsbedingungen erfolgen. Die Veranstalter halten sich auch einen Tag vor dem Event mit Informationen über genaue Uhrzeiten bedeckt. Bekannt wurde bisher aber zumindest der grobe Ablauf der Veranstaltung, die üblicherweise Menschenmassen ins Zentrum von Washington lockt - aber diesmal allein schon wegen der Corona-Gefahr viel kleiner ausgefallen wäre.

DER ABLAUF:

Das offizielle Programm beginnt um 10.00 Ortszeit (16.00 MEZ) mit einem Livestream, der speziell an junge Amerikaner adressiert ist. Dabei soll es unter anderem eine Botschaft von der künftigen First Lady Jill Biden geben.

Ein genauer Zeitplan lag am Dienstagnachmittag (Ortszeit) noch nicht vor. Aus den Tickets für die akkreditierten Pressevertreter geht aber hervor, dass die Zeremonie für die Vereidigung um 11.30 Uhr (Ortszeit/17.30 Uhr MEZ) beginnen soll. Um 12.00 Uhr (18.00 Uhr MEZ) wird die Vereidigung Bidens erwartet. Im Anschluss hält er seine Rede. Sein Vorgänger Donald Trump sprach vor vier Jahren rund 20 Minuten lang, Präsident Barack Obama bei seinem Amtsantritt 2009 ebenfalls. Die Zeremonie wird unter anderem online unter https://BidenInaaugural.org/watch gestreamt.

Danach inspiziert Biden als Präsident neben dem Kapitol Einheiten des US-Militärs - und wird einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Nationalfriedhof Arlington niederlegen. Dabei sollen auch die früheren Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton anwesend sein. Anschließend wird er vom US-Militär ins Weiße Haus eskortiert.

Zum Abschluss gibt es ab 20.30 Uhr Ortszeit (2.30 am Donnerstag MEZ) eine rund 90-minütige Feier mit Konzertprogramm, bei dem unter anderem Bruce Springsteen, Justin Timberlake und John Legend für Auftritte zugeschaltet werden. Moderiert wird das Event von Hollywood-Star Tom Hanks.

DIE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

Wegen des Risikos neuer Krawalle durch Trump-Anhänger wurden außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen. Die Polizei wird nach Pentagon-Angaben von rund 25.000 Soldaten der Nationalgarde unterstützt. Die Straßen rund um das Herzstück der US-Hauptstadt - das Weiße Haus, das Kapitol und den langen Streifen des National-Mall-Parks dazwischen - wurden schon im Umkreis mehrerer Blöcke für den Autoverkehr gesperrt. Rund um das Kapitol wurde ein mehr als zwei Meter hoher Zaun errichtet - wie er im vergangenen mehrfach während Protesten mehrfach am Weißen Haus zu sehen war.

DER AMTSEID:

Die Eidesformel, die US-Präsidenten bei ihrer Amtseinführung vor dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs ablegen, steht in der Verfassung der Vereinigten Staaten (Artikel II, Abschnitt 1):

«I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.»

«Ich schwöre (oder beteuere) feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich verwalten und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften erhalten, schützen und verteidigen will.»

KEIN VORGÄNGER:

Donald Trump will als erster US-Präsident seit 1869 der Zeremonie zur Vereidigung seines Nachfolgers fernbleiben. Nach US-Medienberichten will er Washington wenige Stunden zuvor an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One in Richtung Florida verlassen. Das macht auch die Übergabe des sogenannten «Atomkoffers» mit Codes und Technik zum Einsatz der amerikanischen Nuklearwaffen komplizierter als sonst. Trump wird seinen «Atomkoffer» nach Florida mitnehmen, Biden wird einen eigenen bekommen - unmittelbar nach der Vereidigung wird die Vorrichtung des alten Präsidenten deaktiviert und die des neuen aktiviert, wie unter anderem der Sender CNN berichtete.