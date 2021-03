BANGKOK: Der inhaftierte Menschenrechtsanwalt und prominente pro-demokratische Aktivist Anon Nampa hat das Strafgericht aufgefordert, Versuche zu untersuchen, nachts zwei inhaftierte Aktivisten aus ihren Zellen im Bangkoker Untersuchungsgefängnis zu holen.

Laut Anon soll in der Nacht zum Montag eine Gruppe nicht identifizierter, mit Knüppeln bewaffneter Männer dreimal versucht haben, die beiden Aktivisten aus ihren Zellen zu entfernen mit der Begründung, sie würden zu einem Covid-19-Test gebracht. Der letzte Versuch soll um 2 Uhr morgens stattgefunden haben. Anon hat sich schriftlich an das Strafgericht gewandt, um die Angelegenheit zu untersuchen.

Der Anwalt, der die inhaftierten pro-demokratischen Aktivisten vertritt, plant, eine Petition an den Justizminister Somsak Thepsuthin und die Gefängnisverwaltung zu richten, um für die Sicherheit seiner Klienten zu sorgen.

Thanakrit Chit-areerat, Sekretär von Justizminister Somsak Thepsuthin, sagte am Mittwoch in der TV-Show „Inside Thailand", Beamte hätten die beiden Aktivisten nur auf Covid-19 testen wollen. Weil sie aus dem Thonburi-Gefängnis in das Bangkok Remand Prison verlegt worden waren, hätten sie sich testen lassen müssen. SOURCE: Thai PBS World