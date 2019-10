Warentransfer mit Myanmar legt zu

Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.19

Thailands Vizepremier und Handelsminister Jurin Laksanawisit (M.) freut sich auf die Eröffnung der zweiten Thailändisch-Myanmarischen Freundschaftsbrücke. Foto: National News Bureau Of Thailand

TAK: Um den Warenaustausch über die neue, zweite thailändisch-myanmarische Freundschaftsbrücke anzukurbeln, soll der Grenzübergang künftig bis Mitternacht geöffnet bleiben.

Das fordert Handelsminister Jurin Laksanawisit und hofft auf die Zustimmung des Kabinetts. Das Außenministerium wird diese Option mit Amtskollegen in Myanmar erörtern. Die Brücke führt über den Fluss Moei und verbindet Taks Stadtteil Mae Sot und Myawaddy in Myanmar. Händler wünschen zudem eine Verbesserung des Warentranfers in Prachuap Khiri Khan, Mae Hong Son und Kanchanaburi.

Nach Angaben der Außenhandelsbehörde belief sich der Grenzhandel zwischen Thailand und Myanmar in den ersten acht Monaten des Jahres 2019 auf 133,86 Milliarden Baht, eine Steigerung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Indessen gingen die Exporte um 4,1 Prozent auf 68,9 Milliarden Baht zurück, während die Importe mit 64,9 Milliarden Baht um 16,08 Milliarden Baht zulegten.