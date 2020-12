Wall Street: Richtungslos nach Fed-Zinsentscheid

Written by: Redaktion (dpa) | 17/12/2020

NEW YORK: Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nach einem bewegungsarmen Handel ohne klaren Trend geschlossen. Auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung reagierten die Leitindizes nur geringfügig, entwickelten sich aber in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,15 Prozent auf 30.154,54 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg hingegen um 0,18 Prozent auf 3701,17 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um deutlichere 0,57 Prozent auf 12.668,16 Zähler aufwärts.

Die US-Notenbank (Fed) setzt ihre Krisenpolitik angesichts der weiter schwelenden Corona-Pandemie fort. Die Leitzinsen bleiben in der Nähe der Nulllinie, während weiterhin jeden Monat dreistellige Milliardenbeträge in die amerikanische Wirtschaft gepumpt werden. Die Fed werde all ihre Instrumente nutzen, um die Wirtschaft in dieser «herausfordernden Zeit» zu stützen, hieß es.