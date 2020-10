Wall Street mit Verlusten - Trumps Corona-Infektion belastet

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.20

NEW YORK: Der Dow Jones Industrial hat nach zwei Gewinntagen in Folge wieder nachgegeben. Der US-Leitindex fiel am Freitag um 0,91 Prozent auf 27.563,80 Punkte. Börsianer verwiesen als Belastung auf die Corona-Infektion von Präsident Donald Trump. Zudem belegte der Arbeitsmarktbericht für September einen überraschend geringen Stellenzuwachs, was zusätzlich auf die Stimmung drückte.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,88 Prozent auf 3350,95 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,39 Prozent auf 11.421,64 Zähler ein.