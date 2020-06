Von: Björn Jahner | 19.06.20



HUA HIN: Auch die knapp 90 Kilometer südlich von Hua Hin entfernte Provinzhauptstadt Prachuap Khiri Khan erwacht aus ihrem mehrmonatigen Corona-Tiefschlaf und lockt zu einem kulinarischen Ausflug am Wochenende, wenn in der sichelförmigen Bucht ab sofort wieder die beliebte „Prachuap Khiri Khan Walking Street“ veranstaltet wird.

Dann nämlich wird ab der Saran Withi Bridge die Küstenstraße komplett für den Verkehr gesperrt und verwandelt sich jeden Freitag und Samstag von 16.30 bis 21.00 Uhr in eine verlockende Schlemmermeile. Auf fast einem Kilometer Länge reihen sich Straßenküchen und Verkaufsbuden wie Perlen auf einer Kette aneinander und bieten thailändisches Street-Food und natürlich jede Menge fangfrisch zubereitetes Meeresgetier zum günstigen Preis an. Für ausreichend Sitzmöglichkeiten zum Vertilgen der an Verkaufsständen frisch zubereiteten Leckerbissen wird gesorgt. Perfekt um das wuselige Markttreiben zu beobachten oder die romantische Abendstimmung in der Bucht zu genießen.

