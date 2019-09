Waldbrände: Smog nimmt in Hat Yai zu

In Hat Yai in der Südprovinz Songkhla verteilen die Behörden Mund-Nasenschutzmasken an die Bevölkerung. Foto: The Nation

SONGKHLA: Waldbrände in Indonesien haben in Hat Yai die in diesem Jahr bisher schlimmste Luftverschmutzung verursacht.

Die Geschäfts- und Tourismusstadt meldete am Sonntag einen PM2,5-Wert von 79 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Ein PM2.5-Level über 50 gilt in Thailand für Menschen als gesundheitsschädlich. In der Stadt Satun stieg der Wert für kleine Staubpartikel von 39 am Samstag auf 66, während der PM2.5-Wert in Trang zum ersten Mal die Sicherheitsschwelle überschritt und am Sonntag 52 erreichte. Indessen ist die Luftverschmutzung in der Stadt Yala am Sonntag auf unter 50 zurückgegangen. Gesundheitsbehörden haben die Bewohner im Süden des Landes erneut aufgefordert, Outdoor-Aktivitäten zu vermeiden und Gesichtsmasken zu tragen. Alle Türen und Fenster sollten geschlossen bleiben, damit der Dunst nicht in die Unterkünfte eindringt. Der Smog verdeckte Touristen den Panoramablick auf Hat Yai vom Berg Kor Hong Berg, und Mitarbeiter des Zoos Songkhla sprühten Wasser in die Luft, um Tieren das Atmen zu erleichtern.