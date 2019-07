Von: Redaktion DER FARANG | 17.07.19

ZAGREB/PARIS/ROM (dpa) - Mit dem Sommer hält in Südeuropa der Feuerteufel Einzug. Hitze, Trockenheit, aber auch menschliche Unachtsamkeit lösen die Waldbrände aus. Tausende Hotel-, Camping- und Partygäste wurden in den letzten Tagen vor den Flammen gerettet.

Waldbrände haben in den letzten Tagen im Süden Europas tausende Urlauber in Angst und Schrecken versetzt. In der Nacht zum Dienstag wurden auf der kroatischen Ferieninsel Pag 10.000 Partygäste in Sicherheit gebracht, nachdem in einem Wald nahe der Strandclubs von Novaja ein Feuer ausgebrochen war.

Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte die Flammen rechtzeitig löschen, bevor sie die Club-Einrichtungen erreicht hatten, bestätigte eine Polizeisprecherin dem Fernsehsender N1. Auch zwei Löschflugzeuge kamen zum Einsatz. Am Morgen war der Brand gelöscht. Auf dem Strand Zrce bei Novalja fand gerade das Festival «Fresh Island» statt, das vor allem ausländische Gäste besuchen.

In Frankreich wüteten die Waldbrände vor allem im Süden des Landes unweit der spanischen Grenze. Rund 2.500 Urlauber wurden am Montag von drei Campingplätzen in Sicherheit gebracht. Die Menschen wurden im Badeort Argelès-sur-Mer südlich von Perpignan unter anderem in Turnhallen untergebracht. Erst am Montagabend gaben die Behörden Entwarnung.

Seit Montag brennt es auch in der Region Aude an der westlichen Mittelmeerküste. Ein Feuer zerstörte mindestens 300 Hektar Wald, wie der Sender France 3 berichtete. Die Feuerwehr war mit Löschflugzeugen und Hunderten Feuerwehrleuten im Einsatz. Die zuständige Präfektur warnte am Dienstag außerdem vor einem Feuer in der Gemeinde Trèbes. Auch dort wurden 300 Menschen von einem Campingplatz in Sicherheit gebracht.

Indes zählte die Forstwache auf Sardinien Dutzende Brände auf der Urlaubsinsel. Im Osten in der Gegend um Bari Sardo wurden ein Hotel, ein Campingplatz und Strände am Montag evakuiert, wie Bürgermeister Ivan Mameli der Nachrichtenagentur Ansa sagte.

Schon am Wochenende hatten Waldbrände den Urlaubern auf Sardinien zugesetzt. Nahe der Küstenstadt Tortolì kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Auch hier wurden Menschen aus Hotels und von Campingplätzen in Sicherheit gebracht.