Waldbrände: Dorfbewohner sollen Hotspots melden

Written by: Redaktion DER FARANG | 07/04/2020

Der Luftverschmutzung war in neun nördlichen Provinzen aufgrund aktiver Waldbrände in der Region besorgniserregend. Foto: Khaosod

THAILAND: Die Luftverschmutzung war am Montag in neun nördlichen Provinzen aufgrund von Waldbränden besorgniserregend. Der Premierminister hat Beamte aufgefordert, die Brandstifter zu identifizieren und rechtliche Schritte gegen sie einzuleiten.

Besonders stark sind die Provinzen Chiang Rai und Chiang Mai von Waldbränden betroffen, während sich die Situation in anderen Provinzen im unteren Norden zu verbessern beginnt. Prognostizierte Gewitter sollen in einigen Gebieten dazu beitragen, den Smog in der Luft zu milder.

Premierminister General Prayut Chan-o-cha hat die Dorfbewohner aufgefordert, keine Äste, Blätter und landwirtschaftliche Nebenprodukte zu verbrennen oder Feuer im Wald zu legen. Dorfbewohner sollen die örtlichen Beamten über nicht autorisierte Brände informieren. Prayut hat die Behörden angewiesen, die für Waldbrände Verantwortlichen aufzuspüren und strafrechtlich zu verfolgen, während die Öffentlichkeit zusammen mit Overhead-Drohnen Hotspots identifizieren sollen, Brandstifter aufspüren und die Bekämpfung von Feuern in schwer zugänglichen Bereichen unterstützen sollen. Laut der Behörde zur Bekämpfung der Luftverschmutzung variiert die Luftqualität im ganzen Land zwischen sehr gut und ungesund. Der Staubgehalt in der Luft PM 2,5 liegt zwischen 7 und 273 Mikrogramm pro Kubikmeter. Gebiete mit ungesunder Luft befinden sich hauptsächlich in der nördlichen Region, in Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, Lamphun, Mae Hong Son, Nan, Phrae, Phayao und Tak.