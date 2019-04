Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Hauptstadt hat die Vorbereitungen für die Krönungszeremonien am kommenden Wochenende abgeschlossen.

„Ich halte die Vorbereitung zu 100 Prozent für abgeschlossen, abgesehen von kleineren Dingen wie Beleuchtung und CCTV-Überwachungskameras. Sie werden am Dienstag fertig sein“, sagte Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang am Montag auf einer Pressekonferenz. Aufgrund des heißen Wetters seien Blumen entlang der über sieben Kilometer langen Strecke für die königliche Prozession verblasst. Doch bis Mittwoch werde Ersatz herbeigeschafft. Während der dreitägigen Zeremonien würden für Hundertausende Menschen Speisen und Wasser bereitgehalten.

Der größte Andrang wird am Sonntag erwartet, wenn Hunderttausende Menschen den König begrüßen wollen. Für Ausländer stehen an vielen Stellen englische und chinesische Übersetzer bereit, damit diese Besucher die Zeremonie verstehen können. An die Betreiber von Unterhaltungsstätten wie Bars, Pubs und Discos hat der Gouverneur appelliert, während der dreitägigen Veranstaltung keinen Alkohol zu verkaufen oder keine laute Musik abzuspielen.

Ablauf und Höhepunkte der Zeremonien

Freitag, 3. Mai: Der König fährt zum Wat Phra Kaeo, um dem Smaragd-Buddha und den Relikten früherer Könige und Königinnen Respekt zu erweisen.

Montag, 6. Mai: Der König erscheint auf dem Balkon der Thronhalle Sutthaisawan Prasad, um von seinen Untertanen die besten Wünsche entgegenzunehmen. Später wird der Monarch in der Chakri Maha Prasad Thronhalle einen Empfang für ausländische Diplomaten geben.

Bis zum 6. Mai müssen Touristen sich auf weiträumige Straßensperrungen einstellen. Über 30 Zufahrtswege, vor allem rund um den Königspalast und den Tempel Wat Pho, sind betroffen. Auch die Wasserstraßen sind kaum bis gar nicht nutzbar. Eine Besichtigung des Grand Palaces, des Königspalastes, wird in den nächsten Tagen nur begrenzt oder gar nicht möglich sein. Auch weitere Sehenswürdigkeiten in der Bangkoker Altstadt sind betroffen.