Von: Björn Jahner | 30.03.19

CHIANG MAI: In Vorbereitung auf die Krönungszeremonie von Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun lässt die Provinzverwaltung Chiang Mai ihre drei Wasserquellen aufwerten und untersuchen, die unter Thais als heilig gelten.

Gemäß Gouverneur Supachai Iamsuwan würden drei Behörden eng miteinander kooperieren, um die Qualität der drei Quellen zu bestimmen, von denen heiliges Wasser für die Krönungszeremonie entnommen werden soll. Sie befinden sich am Buppharam-Tempel, am Stausee Ang Ka Luang am Doi Inthanon und an der Quelle des Mae Ping-Flusses im Bezirk Chiang Dao. Um Sauberkeit und ein ordentliches Erscheinungsbild der Quellen bei der zeremoniellen Wasserentnahme am 6. April zu gewährleisten, die zeitgleich im ganzen Land erfolgt, wurden auch in Chiang Mai Landschaftsgestalter verpflichtet. Das gesammelte Nass wird am 8. April in einer weiteren Zeremonie in lokalen Tempeln zu Weihwasser aufbereitet, gefolgt von einer weiteren Prozession am 9. April. Das aus allen Provinzen des Landes entnommende Wasser wird dann am 18. April bei einer Beschwörungszeremonie gesammelt. Die Krönungszeremonie findet von Samstag, 4. Mai bis Montag, 6. Mai in Bangkok statt.