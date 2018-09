Vor Nigeria entführte Besatzung von Schweizer Frachter wohlauf

GENF (dpa) - Nach dem Überfall auf einen Schweizer Frachter vor der Küste Nigerias steht die Reederei Massoel Shipping jetzt im Kontakt mit den Entführern von zwölf Besatzungsmitgliedern. Die Mitarbeiter seien alle zusammen und wohlauf, ließ Massoel aus Genf am Dienstag über eine PR-Agentur in London mitteilen. Über das weitere Vorgehen werde nichts gesagt, um die Sicherheit der Männer nicht zu gefährden, teilte MTI Network am Dienstag mit.

Der Frachter «MV Glarus» war am Samstag 45 Seemeilen südwestlich von Bonny Island entführt worden. Das Schiff war nach Angaben der Reederei mit Getreide an Bord auf dem Weg zwischen Lagos und Port Harcourt unterwegs. Piraten seien über lange Leitern an Bord gekommen, hätten den Stacheldraht, der die Brücke schützte, durchtrennt, die Kommunikationsanlagen am Schiff zerstört und zwölf der 19 Besatzungsmitglieder entführt.

Das Schiff sei mit den sieben verbliebenen Besatzungsmitgliedern inzwischen in Port Harcourt angekommen. Die Schweiz unterhält eine Hochseeflotte, um im Krisenfall seine Versorgung sicherzustellen.