Written by: Redaktion (dpa) | 08/03/2020

DEN HAAG: Einen Tag vor Beginn des Strafprozesses um den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 haben Angehörige der Opfer vor der russischen Botschaft in Den Haag protestiert. Wie niederländische Medien am Sonntag berichteten, standen in der Nähe des Gebäudes 298 leere Stühle, die die Opfer des Unglücks symbolisieren sollten.

Russland weist bisher jede Verantwortung für die Flugzeug-Katastrophe zurück. Der Prozess wird am Montag in der Nähe von Amsterdam beginnen. Angeklagt sind drei Russen und ein Ukrainer. Die prorussischen Rebellen müssen keine Auslieferung von Russland befürchten, deshalb wird der Prozess aller Wahrscheinlichkeit nach in ihrer Abwesenheit über die Bühne gehen.

Das Flugzeug war im Juli 2014 über dem Kriegsgebiet der Ostukraine abgeschossen worden. Dabei waren alle 298 Menschen an Bord ums Leben gekommen.