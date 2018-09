Von Kuwait Airways nicht mitgenommen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Im Streit um einen stornierten Flug ist ein Israeli in Deutschland mit seiner Klage gegen die Fluggesellschaft Kuwait Airways gescheitert.

Ein Gericht in Frankfurt am Main wies am Dienstag in zweiter Instanz die Forderung des Mannes zurück, dass die Fluglinie ihn von Frankfurt mit Zwischenstopp in Kuwait nach Bangkok befördert. Kuwait Airways hatte den Flug des Mannes aus Berlin storniert, als sie von dessen israelischer Staatsangehörigkeit erfuhr.

Kuwaitischem Recht zufolge dürfen Bürger aus Israel nicht einmal in den Transitbereich eines Flughafens einreisen.

Das Gerichtsurteil ist noch nicht rechtskräftig, der Kläger könnte noch die Zulassung der Revision mit Nichtzulassungsbeschwerde vor dem deutschen Bundesgerichtshof verlangen. Auch in erster Instanz war die Klage abgewiesen worden.