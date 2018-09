AMMAN (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist zu einem Besuch bei den in Jordanien stationierten Bundeswehreinheiten eingetroffen. Die CDU-Politikerin wurde dabei am Samstag von Verteidigungspolitikern der Bundestagsfraktionen begleitet. Die Bundeswehr ist von Jordanien aus am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak beteiligt.

Dem deutschen Einsatzkontingent der internationalen Allianz gegen den IS gehören auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak im Osten Jordaniens etwa 290 Soldaten an. Es sind dort vier «Tornado»-Aufklärungsjets und ein Tankflugzeug stationiert.

Der Bundestag hatte nach den Terroranschlägen in Paris vom November 2015 beschlossen, Frankreich und die internationale Koalition gegen den IS militärisch zu unterstützen. Die deutschen Soldaten waren zunächst vom türkischen Flughafen Incirlik im Einsatz, dann aber nach Jordanien umgezogen, nachdem die Türkei deutschen Parlamentariern Besuche bei den Soldaten verweigert hatte.