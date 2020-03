Vollelektrisch

Written by: Redaktion DER FARANG (kabu) | 29/03/2020

THAILAND: Die Mini-Sparte von BMW hat das erste vollelektrische Modell der Marke in Thailand vorgestellt.

Der dreitürige Mini aus dem Werk Oxford in England heißt Cooper SE und verwendet den Antrieb des BMW i3S mit 184 PS. Das Fahrzeug beschleunigt in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Laut dem Hersteller liegt die Reichweite zwischen 235 und 270 km. Mit 2,29 Millionen Baht ist der Cooper SE das günstigste batterieelektrische Fahrzeug auf dem thailändischen Luxusautomarkt. Eine Ladestation für zu Hause mit 7,4 bzw. 11 Kilowatt kostet 100.000 bzw. 120.000 Baht. Ab 2022 sollen die Mini-Elektrofahrzeuge aus einem neuen Werk in China importiert werden, weil bei der Einfuhr in ein ASEAN-Land keine Zollgebühren anfallen.