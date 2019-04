KHON KAEN: Viele Fahrgäste wurden verletzt, als am Freitag in den frühen Morgenstunden ein vollbesetzter Fernbus auf der Linie Bangkok-Nong Khai auf der Mittraphap Road in der Nordostprovinz Khon Kaen verunglückte.

Nach Aussage der Pudtayan Banphai Rescue Foundation kam das Fahrzeug von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und Laternenmast, bevor es auf der Seite in einem Graben landete. Die Fahrgäste hatten Glück im Unglück und erlitten nur leichte Verletzungen. Sie wurden dennoch ins Baan Phai Hospital zur Behandlung ihrer Wunden eingeliefert, während der Busfahrer von der Polizei zum Unfallhergang befragt wurde.