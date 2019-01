Von: Redaktion DER FARANG | 16.01.19

CHIANG MAI: Bei der Einweihung eines Visums- und Arbeitserlaubniszentrums versprach Arbeitsminister General Adul Saengsingkaew eine schnelle Abfertigung.

Und zwar für alle Ausländer, die ein Visum und eine Arbeitserlaubnis beantragen. Lange Wartezeiten gehörten der Vergangenheit an. Alle Anträge könnten in 30 Minuten bearbeitet werden, so der General. Sein Motto heißt „Eine halbe Stunde - Arbeit erledigt“, seine Schlagworte sind laut „Thaivisa“: erhöhter Komfort, schneller Service, zeitsparend und Thailand 4.0. Ein Schild weist auf „One Stop Service und Digital Work Permit“ hin.