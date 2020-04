BANGKOK: Die Polizei warnt die Bevölkerung, während des Songkran-Festes Anfang kommender Woche Wassertanks vor ihren Häusern aufzustellen oder aus Eimern Wasser auf Passanten zu spritzen.

Laut Polizei-Generalleutnant Piya Uthayo würde das gegen die Notstandsverordnung verstoßen. Menschen könnten verhaftet und bestraft werden. Das Kulturministerium appelliert an die Bürger, beim thailändischen Neujahrsfest zu Hause zu bleiben und keine Verwandten zu besuchen. So könnte die Verbreitung des Coronavirus gestoppt werden. Das Kulturministerium setzt in diesem Jahr auf ein „virtuelles Songkran“. Die Menschen sollen mit Videos und über Handys mit ihrer Familie in Kontakt bleiben.

Auf Beschluss der Regierung fällt in diesem Jahr Songkran mit den traditionellen Familienfesten und den überbordenden Wasserschlachten wegen der Covid-19-Krise aus. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Zum Neujahrsfest wird gearbeitet, die Ferientage sollen später im Jahr nachgeholt werden.