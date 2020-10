Virtuelle Feier des österreichischen Nationalfeiertags

I.E. Botschafterin Eva Hager. Foto: Botschaft Der Republik Österreich In Thailand

BANGKOK: Am Montag, 26. Oktober 2020 begeht die Republik Österreich ihren Nationalfeiertag, der die Verabschiedung des Verfassungsgesetzes über die ständige Neutralität und das Ende der Besatzung durch die Alliierten im Jahr 1955 markiert.

Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Krise ist es der Botschaft der Republik Österreich in Thailand in diesem Jahr leider nicht möglich, den üblichen Empfang zum Nationalfeiertag abzuhalten, hofft jedoch, die Feierlichkeiten und Veranstaltungen im nächsten Jahr wieder aufnehmen zu können.

Stattdessen hat die österreichische Botschaft dieses Jahr einige ihrer Aktivitäten in den virtuellen Raum verlegt. Zur Feier des österreichischen Nationalfeiertags bietet sie ihren Landsleuten in Thailand nachfolgendes Onlineangebot an, um virtuell mitzufeiern: