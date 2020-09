Von: Björn Jahner | 11.09.20

Beteiligen Sie sich am vierten virtuellen Rathaustreffen der Schweizer Botschaft in Bangkok am Montag, 14. September um 16.00 Uhr Thai-Zeit live auf Facebook. Foto: Schweizer Botschaft Bangkok

BANGKOK: Zücken Sie Ihren Kalender, denn die Schweizer Botschaft in Bangkok lädt alle ihre Landsleute in Thailand ein zum vierten virtuellen Rathaustreffen!

In dieser Live-Frage-und-Antwort-Runde wird Botschafterin Helene Budliger Artieda zusammen mit Vertretern ihres Teams Fragen von Schweizer Gemeindemitgliedern In Thailand, Laos und Kambodscha beantworten und über Neuigkeiten der aktuellen Situation berichten.

Senden Sie der Botschaft Ihre Fragen!

Bitte senden Sie Ihre Frage bis Freitag, 11. September 2020 per E-Mail an bangkok.emb[at]eda.admin.ch oder kommentieren Sie den Post zum virtuellen Rathaustreffen auf der Facebook-Seite der Schweizer Botschaft in Bangkok mit dem Hastag #AskTheEmbassy.

Viertes virtuelles Rathaus live auf Facebook

Die dritte Sitzung des virtuellen Rathauses wird am Montag, 14. September 2020 um 16.00 Uhr live auf der Facebook-Seite der Schweizer Botschaft in Bangkok übertragen.

Das Botschaftsteam bittet vorab um Verständnis dafür, falls es nicht in der Lage ist, alle eingereichten Fragen zu beantworten. Doch Botschafterin Helene Budliger Artieda und ihr Team werden natürlich probieren, so viele Fragen wie möglich zu beantworten.

