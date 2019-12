Vier Touristen ertrinken im See Kaeng Krachan

Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.19

PHETCHABURI: Drei Touristen ertranken am Montag beim Kajakfahren auf dem See Kaeng Kracha. Ein weiterer Thai ging im See unter, als er den drei Männern zu Hilfe kam.

Alle vier Urlauber gehörten zu einer Gruppe von 14 jungen Touristen aus der Provinz Samut Prakan, die sich zu den Neujahrsfeiern in Ban Phu Bon aufhielten. Ein 21-Jähriger berichtete der Polizei, er und drei Freunde seien mit einem Kajak auf dem See gefahren, ohne Schwimmwesten zu tragen. Plötzlich kenterte das überladene Kajak, rund 70 Meter vom Ufer entfernt. Der 21-Jährige schwamm an Land, ein ebenfalls 21 Jahre alter Freund stürzte sich ins Wasser, um den drei Kajakfahrern zu helfen. Dabei ertrank er. Taucher einer Rettungseinheit brauchten drei Stunden, um die Leichen zu bergen. Laut dem Besitzer des Resorts, das Kajak vermietet, gibt es strenge Vorschriften, die alle Fahrer verpflichtet, Schwimmwesten anzulegen. Offenbar seien diese Vorschriften wegen der hohen Zahl an Touristen nicht befolgt worden.