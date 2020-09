NAKHON SI THAMMARAT: Bei einer Hochzeitsfeier im Bezirk Tham Phannara kamen am Samstagabend bei einer Schießerei vier Menschen um, ein Gast erlitt schwere Verletzungen.

Zwei der Toten waren das frisch verheiratete Ehepaar. Am frühen Abend kam der Ex-Freund der 24-jährigen Braut zur Hochzeitsfeier. Es ist nicht bekannt, ob er eingeladen war oder nicht. Im weiteren Verlauf des Abends begannen der 31 Jahre alte Bräutigam und der Ex-Freund sich zu streiten, was zu einem heftigen Faustkampf führte.

Die Braut und andere Gäste versuchten einzugreifen, zwangen die beiden schließlich, ihre Differenzen auf der Straße vor dem Haus auszutragen. Die Hälfte der Gäste wurde Zeuge des Kampfes. Als plötzlich Schüsse fielen, flohen alle in Panik. Sowohl die Braut als auch der Bräutigam lagen tödlich getroffen auf der Straße. Drei weitere Hochzeitsgäste im Alter zwischen 25 und 47 Jahren wurden angeschossen und schwer verwundet in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden zwei für tot erklärt. Laut Oberst Kittichai Krainara, dem Polizeichef von Tham Phannara, versuchen die Ermittler herauszufinden, wer die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Am Tatort wurden mehrere Patronenhülsen für 9mm-, 38er- und 22er-Munition gefunden.