Vier Teenager feiern Songkran mit Wasserschlacht

Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.20

Vier Jugendliche verstießen gegen das erlassene Notstandsdekret. Foto: The Thaiger

ROI ET: Vier unter Alkohol und Drogeneinfluss stehende Teenager haben zu Songkran in der nordöstlichen Provinz in der Öffentlichkeit eine Wasserschlacht begonnen und ihre verbotenen Aktivitäten live im Internet übertragen.

Damit verstießen die Jugendlichen gegen das von Premierminister Prayut Chan-o-cha erlassene Notstandsdekret im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Die feiernden Teenager spritzten sich gegenseitig mit Wasser zu, tranken Alkohol und lachten beim Anblick der Polizei. Sie machten deutlich, sie hätten keine Angst vor dem Gesetz und kümmerten sich nicht um die Notstandsverordnung.

Die Freunde rühmten sich online, dass einer ihrer Väter ein großer Name in der örtlichen Gemeinde sei und niemand mutig genug wäre, sich mit ihm anzulegen. Lokale Beamte und Polizisten aus dem Bezirk Les Phume suchten mit dem Sohn dessen Wohnhaus auf und trafen niemanden an. „Thai Residents“ berichtete, die Familie sei offenbar aus dem Dorf geflohen. Schlussendlich brachten Polizisten die vier Teenager auf die Polizeistation. Alle wurden positiv auf Drogen und Alkohol getestet.