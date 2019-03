Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.19

RANONG: Vier Migranten aus Myanmar wurden vom Provinzgericht Ranong und dem Jugendgericht Ranong zu Haftstrafen wegen Mordes an einer 18-jährigen Schülerin verurteilt.

Die vier Arbeiter, darunter zwei Jugendliche, wurden beschuldigt, das Schulmädchen am 18. September 2015 erstochen zu haben, als es sich allein auf einer Soi neben dem Kloster Saphan Phra in der Gemeinde Bang Rin befand. Die Wanderarbeiter waren wütend, weil die junge Frau sie abgewiesen hatte und griffen sie mit Messern an. Laut der Polizei wurde die Schülern 17 Mal mit den Messern getroffen. Die Polizei verhaftete später die vier Arbeiter - zwei von ihnen, die Jugendlichen, wurden vor dem Jugendgericht angeklagt, während die beiden Erwachsenen vor dem Provinzgericht standen.

Von den beiden Jugendlichen wurde einer zu vier Jahren Haft verurteilt. Er muss der Familie des Opfers 800.000 Baht zahlen. Der andere erhielt eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren zuzüglich einer Entschädigungszahlung von 200.000 Baht. Die beiden erwachsenen Angeklagten müssen jeweils sechs Jahre ins Gefängnis und der Familie des Opfers jeweils 570.000 Baht zahlen. Einer der Angeklagten erhielt wegen einer anderen Straftat zwei weitere Jahre Haft. Die Familie des Opfers erklärte sich mit den Urteilen der beiden Gerichte zufrieden, sie erwartet jedoch nicht, dass sie die Entschädigung erhalten.