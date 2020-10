Vier Menschen unter Terrorverdacht in der Schweiz festgenommen

Zwei Polizisten kontrollieren in Bern. Foto: epa/Anthony Anhang

BERN: In der Schweiz sind vier Menschen unter Terrorverdacht festgenommen worden. Sie sollen gegen das Verbot von Terrororganisationen wie Al-Kaida und Islamischer Staat (IS) verstoßen haben, wie die Bundesanwaltschaft am Freitag berichtete. Ihnen werde Unterstützung einer kriminellen Organisation vorgeworfen. Es handele sich um drei Männer und eine Frau zwischen 26 und 34 Jahren. Nähere Angaben zu vermuteten Taten könnten nicht gemacht werden, um die Ermittlungen nicht zu stören. Die Festgenommenen stammten nach Angaben der Bundesanwaltschaft aus dem Kosovo und Mazedonien, einer von ihnen habe auch die schweizerische Staatsbürgerschaft.

Hausdurchsuchungen und Festnahmen zeigten «die konsequente Strafverfolgung der Bundesanwaltschaft von allen Personen in der Schweiz, die sich am dschihadistisch motivierten Terrorismus zu beteiligen versuchen oder diesen mit Propagandamitteln unterstützen», heißt es auf der Webseite der Regierung. Es laufen nach diesen Angaben 70 Strafverfahren. Dabei gehe es meist um mutmaßliche Propaganda oder Rekrutierung für Terrororganisationen, deren Finanzierung oder um Rückkehrer, die möglicherweise an Terroraktivitäten beteiligt waren.