BANGKOK: Obwohl die Regierung mehrfach angekündigt hat, dass alle drei Millionen in Thailand lebende Ausländer gegen Covid-19 geimpft werden, herrscht unter Ausländern Verwirrung um Registrierung und Impftermin. Während Regierungssprecher Anucha Burapachaisiri Nicht-Thais rät, zu warten, bis die Dinge klarer werden, sagte der stellvertretende Generaldirektor des Informationsministeriums, Natapanu Nopakun: „Informieren Sie sich über die Details, denn es gibt mehrere Impfprogramme für Ausländer und jedes mit unterschiedlichen Bedingungen.“

Ausländische Diplomaten und Mitarbeiter internationaler Organisationen erhalten derzeit ihre ersten Impfungen im MedPark-Hospital oder im Vimut-Hospital in Bangkok. Ab dem 7. Juni können sich Ausländer, die über 60 Jahre alt sind oder an einer von sieben chronischen Krankheiten leiden, die das Risiko erhöhen, schwere Covid-19-Symptome zu entwickeln, unter ThailandIntervac.com für die Impfung anmelden. Doch die Website verstärkt das Chaos.

Luci Standley, eine 69-jährige Britin, die seit fast 40 Jahren in Thailand lebt und arbeitet, berichtete „Thai PBS“, sie habe sich und ihren 83-jährigen Ehemann am Montag unter Thailandintervac.com registriert. Die Website gab ihr jedoch einen Impftermin für den 1. Januar 1970. Sie fügte hinzu, sie habe von vielen anderen Ausländern gehört, die ähnliche Probleme hatten. Dennoch bleibt sie optimistisch. „Ich glaube, die Website ist überfordert. Ich bin sicher, dass sie es irgendwann in Ordnung bringen werden.“

Mehrere Provinzen haben ihre eigenen Impfprogramme aufgelegt, und für Ausländer in Urlaubsregionen wie Koh Samui, Chiang Mai, Hua Hin und Phuket gibt es unterschiedliche Registrierungswege. Ausländer in Chiang Mai können sich zum Beispiel unter Wallofcm.chiangmaihealth.go.th/ registrieren lassen, während man sich in Phuket unter www.xn--12cmj6ba0a7b3g4a6fud5d2a.com/ eintragen lassen kann. Die Regelungen variieren je nach den Prioritäten, die von den zuständigen Behörden gesetzt werden. Firmen können Impfungen für ihre ausländischen Mitarbeiter über das Sozialversicherungsamt buchen.

Derzeit gibt es nur zwei Impfstoffe in Thailand, Sinovac und AstraZeneca. Diejenigen, die andere Marken bevorzugen, wie Moderna, müssen lange warten. Die Private Hospital Association hat angekündigt, dass eine Impfung mit dem Moderna-Impfstoff voraussichtlich erst im Oktober beginnt.