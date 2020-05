BANGKOK: Die Zahl der Personen, die gegen die Ausgangssperre verstoßen, ist seit der Lockerung der Sperrmaßnahmen sprunghaft angestiegen.

Laut Generalleutnant Piya Uthayo, stellvertretender Polizeichef und Polizeisprecher, sagte während der Pressekonferenz des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Sonntag, die Polizei habe Statistiken über die Verfolgung von Straftätern zweierlei Art erstellt: Menschen, die sich während der Sperrstunde von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens ohne Erlaubnis oder ohne triftige Gründe im Freien aufhalten, oder sich in einer Weise versammeln, die das Risiko einer Verbreitung der Infektion birgt.

Beim Vergleich der beiden Zeiträume - vor der Lockerung (26. April bis 2. Mai) und nach der Lockerung (3. Bis 9. Mai) - stellte die Polizei fest, dass die Gesamtzahl der Straftaten von 4.407 Fällen auf 5.363 Fälle angestiegen ist, was einem Anstieg von fast 22 Prozent entspricht. Die Zahl der Straftäter stieg von 3.743 Fällen auf 4.570 Fälle, d.h. um 22 Prozent. Die Beamten hielten Menschen an, die ohne vernünftigen Grund Besorgungen machten, spät zu ihrer Unterkunft zurückkehrten oder unter irgendeinem Vorwand herumfuhren.

Illegale Zusammenkünfte nahmen von 664 Fällen auf 704 Fälle zu, was einem Anstieg von 6 Prozent entspricht; darunter waren Menschen, die gemeinsam Alkohol tranken oder Drogen konsumierten. Die Zahl der Fälle von Glücksspielen ist zwar zurückgegangen, aber es wurden mehr Spieler festgesetzt.

Nach der Inspektion von fast 91.000 Geschäften, wie Restaurants, Getränkemärkten, Supermärkten, Einzelhandelsgeschäften, Friseurläden, Schönheitssalons, Sportstadien und Tierpflegegeschäften, meldete die Polizei 3.039 Fälle, in denen die Vorschriften nicht eingehalten wurden. Das war überwiegend auf mangelndes Wissen und Verständnis zurückzuführen. Insgesamt wurde festgestellt, dass die Menschen kooperierten. Die Polizei und weitere Behörden gehen strikt gegen alle vor, die Waren zu einem höheren als dem gesetzlich erlaubten Preis verkaufen, den Preis vor dem Geschäft nicht angeben oder illegale Einfuhren tätigen. Mehr als 490 Personen wurden verhaftet und 4.372.006 Gesichtsmasken, 409.453 Liter Alkohol, 5.099 Temperaturmonitore und 61.523 Virusnachweis-Kits im Wert von über 238.174.135 Baht beschlagnahmt.