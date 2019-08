Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.19

Warum schließen Thailand und Deutschland kein Krankenversicherungsabkommen, fragt ein Leser:



Sehr geehrte Damen und Herren vom FARANG, ich habe eine Frage zu der Krankenversicherung für Deutsche in Thailand. Ist überhaupt schon mal von Seiten der Regierungen (thailändische wie deutsche) darüber nachgedacht worden ein Abkommen zwischen den Ländern zu schließen, so dass die deutsche Krankenversicherung auch für Rentner in Thailand genutzt werden kann? Das würde beiden Ländern helfen!

Markus Fandrich

