Verschärfter Kampf der Online-Lieferdienste

Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.20

Abgestellte Motorräder von Boten der beiden Speiselieferdienst-Rivalen Grab (l.) und Foodpanda (r.) vor der Royal Garden Plaza in Pattaya. Foto: Jahner

BANGKOK: Lieferdienste wie Grab, Foodpanda, Get (Gojek) und Line Man verzeichnen eine steigende Nachfrage. K-Research schätzt das Wachstum des Lebensmittellieferungsmarktes in diesem Jahr auf 19 bis 21 Prozent.

Angeheizt durch die Carona-Pandemie verschärft sich der Kampf zwischen den Online-Bestellplattformen für Lebensmittel, da die Betreiber nach mehr Kapital suchen, ihre Dienstleistungen in den Provinzen ausweiten und sich für Investitionen rüsten, um sich auf dem umkämpften Markt über Wasser zu halten.

Laut Creden.co, einer Fintech-Firma, die Online-Authentifizierung mit e-KYC (electronic know your customer) anbietet, verzeichneten im vergangenen Jahr vier große Ride-Hailing-Anbieter Verluste von insgesamt mehr als 4,2 Milliarden Baht. Die vier sind Grab, Foodpanda, Get (Gojek) und Line Man.

„Die Pandemie beschleunigt den Wettbewerb im Segment der Online-Lebensmittelzustellung", sagte Anantaporn Lapsakkarn, ein leitender Forscher bei K-Research, gegenüber der „Bangkok Post“. „Anstelle von sechs Jahren könnten wir innerhalb von drei Jahren einen Gewinner in diesem Segment sehen", glaubt Anantaporn.

„Die Lebensmittellieferungen in Thailand zeigen vielversprechende Anzeichen, da wir viele Motorradfahrer haben, während die Pandemie die Menschen von der Arbeit verdrängt hat und sie zu Partnern der Lieferdienste wurden", erläutert Anantaporn. Die Verbraucher seien daran gewöhnt, seit der Beschränkungen in der Coronakrise Essenslieferungen über Apps zu bestellen.

Viele Restaurants haben versucht, ihre eigenen Lieferfahrer-Netzwerke aufzubauen, um nicht zu abhängig von den Online-Bestellplattformen für Lebensmittel zu sein, an die sie hohe Gebühren zahlen müssen.