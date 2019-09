Verlosung: Freikarten für Grand Opera Thailand

Von: Björn Jahner | 21.09.19

PATTAYA: Unter dem Motto „A Night with Gilbert & Sullivan” wird am Sonntag, 6. Oktober, um 18 Uhr ein Wohltätigkeitskonzert mit der Grand Opera Thailand im Diana Garden Resort veranstaltet.

Die Sänger Stefan, Keng, Nut, Lugpear und Pub führen Opernstücke von Gilbert und Sullivan aus den Opern „Die Piraten von Penzance“ und „H.M.S. Pinafore“ auf. Konzerttickets sind am Veranstaltungsort an der Abendkasse für 500 Baht (Studenten 300 Baht) erhältlich. Reservierungen werden per E-Mail (toy@hhnthailand.org und judithpcec@gmail.com) entgegengenommen. Der Erlös kommt dem Waisenhaus der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) zugute (siehe Anzeige auf Seite 1). Das Diana Garden Resort (Google Maps) befindet sich hinter Makro Food Service in Nord-Pattaya.

Ticket-Verlosung

