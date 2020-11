Verletzte bei Anschlag auf Gedenkfeier in Saudi-Arabien

DSCHIDDA: Bei einem Anschlag auf eine Gedenkfeier zum Ersten Weltkrieg sind in der saudischen Hafenstadt Dschidda sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Sprengstoffanschlag habe sich während einer Feier auf einem nicht-muslimischen Friedhof ereignet, die an den Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg am 11. November 1918 erinnert habe, teilte das französische Außenministerium am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Paris mit. Bei der Veranstaltung seien neben dem französischen auch weitere ausländische Konsulate eingebunden gewesen. Frankreich verurteile dieses «feige Attentat».

In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten die Botschaften der USA, Frankreichs, Griechenlands, Italiens und des Vereinigten Königreichs den Anschlag «aufs Schärfste». «Solche Angriffe auf unschuldige Menschen haben keine Rechtfertigung», hieß es. Man wünsche den Verletzten eine baldige Genesung. Die deutsche Botschaft in Riad schloss sich via Twitter «voll und ganz» der Erklärung an. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, es seien keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Botschaft oder des Generalkonsulats in Dschidda vor Ort gewesen.

Einem Sprecher der Region Mekka zufolge wurden bei dem «feigen Angriff» ein Mitarbeiter des griechischen Konsulats und ein saudischer Sicherheitsbeamter leicht verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete. Dschidda liegt in der Region Mekka. Saudische Sicherheitsbehörden hätten den Bereich um den Friedhof herum nach der Explosion abgesperrt, berichtete der staatliche Fernsehsender al-Echbaria. Der Sender zeigte Filmmaterial aus der Umgebung des Friedhofs und nannte die Lage stabil. Die saudischen Behörden führten Untersuchungen zu den Umständen des Vorfalls durch, hieß es vage.

Der Erste Weltkrieg (1914-1918) gilt als ein Wendepunkt der neueren Geschichte. Es starben fast neun Millionen Soldaten und mehr als sechs Millionen Zivilisten. Der Waffenstillstand der Westmächte mit Deutschland war am 11. November 1918 in einem Wald bei Compiègne nördlich von Paris unterzeichnet worden.

Nachdem sich der französische Präsident Emanuel Macron für die Veröffentlichung der sogenannten Mohammed-Karikaturen ausgesprochen hatte, kritisierte das islamisch-konservative Königreich Saudi-Arabien Frankreich. Kurz nach der Messerattacke im französischen Nizza griff dann vor zwei Wochen ein Mann am französischen Konsulat in Dschidda in Saudi-Arabien einen Sicherheitsbeamten an und verletzte ihn leicht. Franzosen in Saudi-Arabien wurden zu «höchster Wachsamkeit» aufgerufen.