Von: Björn Jahner | 23.03.20

PATTAYA: Aufgrund der Arbeiten zur Verlegung des neuen Drainagesystems in der Sawangfa Road in Naklua wurde der Straßenabschnitt zwischen dem Banglamung Post Office und der Numchai-Ampelkreuzung an der Einmündung zur Naklua Road für den Verkehr gesperrt.

Für Verkehrsteilnehmer wurden von der Stadt Pattaya drei Umleitungen festgelegt: 1. Um vom Lan-Pho-Markt (Fischmarkt) in Naklua zur Sawang Fa Road zu gelangen, biegt man links in die Talat Amon Road ab. 2. Von der Sukhumvit Road kommende Verkehrsteilnehmer, die zum Lan-Po-Markt fahren möchten, biegen bei der Filiale von Pizza Hut rechts in die Soi 2 der Sawang Fa Road ab. 3. Von der Sukhumvit Road kommende Verkehrsteilnehmer, die zur Naklua Road fahren möchten, biegen links in die Soi 3 (Soi Banglamung Hospital) oder Soi 5 (Soi Post Office) der Sawang Fah Road ab. Beide Umleitungen führen zur Naklua Road. Verkehrsteilnehmer, die nicht zwangsläufig die Sawang Fa Road nutzen müssen, um ihr Fahrtziel zu erreichen, werden gebeten, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren.